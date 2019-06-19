Вятрович рассказал, что его ждет при Зеленском: видео

Действующий председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович может покинуть свою должность уже в ближайшее время.

Об этом он сказал в эфире Громадського ТВ.

"Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать", - рассказал Владимир Вятрович.

По его словам, увольнение может быть связано с критической позицией по новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

"Я достаточно жестко критикую его за разного рода просчеты, которые касаются гуманитарной политики", - добавил Вятрович.

Как сообщал "Апостроф", по словам Вятровича, деколонизация в частности, коснется памятника Екатерине II в Одессе.