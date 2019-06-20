Журналисты рассказали о влиятельных друзьях и элитном особняке главы администрации Зеленского: фото и видео

Руководитель Администрации президента Андрей Богдан имеет серьезные связи в разных государственных структурах и с разными высокопоставленными чиновниками.

Об этом говорится в новом выпуске проекта "Наші гроші".

В расследовании журналисты отметили, что у Богдана куда большие связи в политике, чем у самого президента - Владимира Зеленского.

"Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах. Это только небольшая часть давних связей Андрея Богдана - связей со старой системой, против которой и голосовали сторонники нынешнего президента...", - говорится в выпуске.

Кроме того, в 2010 году нынешний глава АП попал в правительство Азарова, где занимал должность замминистра Кабинета министров. С того момента он начал активно приобретать недвижимость.

По данным журналистов, в ноябре 2011 года он стал владельцем имения в Конче-Заспе. После этого он также приобретал квартиры и офисы.

Журналисты также показали имения Богдана под Киевом.

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