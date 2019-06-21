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Могу покрасить ларек: Коломойский ответил на заявление Зеленского по Донбассу

пятница, 21 июня 2019, 20:11
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Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Вчера же Зеленский заявил, что "Коломойский об этом еще не знает". Так я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тыс. фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона расходы) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма", - отшутился Коломойский.

На уточнение, была у него встреча с Зеленским после инаугурации, и о чем они на ней разговаривали - олигарх ответил, что такой встречи не было.

Детально о роли Коломойского в команде Зеленского читайте в материале "Апострофа": Как "рука Кремля" сменилась "рукой Коломойского".

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