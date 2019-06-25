Битва продолжается: глава ПАСЕ сделала заявление о полномочиях России в Ассамблее

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что необходимое большинство в организации оспорило возвращение в ее состав Российской Федерации без ограничений права голоса.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому состоится в ближайшее время.

Стоит отметить, правила ПАСЕ предусматривают возможность оспорить полномочия страны в организации, но для этого нужна поддержка 30 парламентариев из пяти стран. Если доклад по ограничению полномочий будет принят, права России ограничат, если нет - российская делегация сохранит свои права в полном объеме. Данную процедуру инициировала Грузия.

Как известно, ранее глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от БПП Владимир Арьев анонсировал, что битва против России в организации продолжится.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер утверждает, что решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации.

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