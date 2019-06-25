Слуга разочарован: соцсети обсуждают запоздалую реакцию Зеленского на решение ПАСЕ

Во вторник, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение о возвращении РФ в ПАСЕ, но в сети возмущены, что это произошло лишь через много часов.

Об этом сообщают пользователи интернета.

По словам Зеленского, он разочарован таким решением организации. Однако в соцсетях его пост не оценили, подчеркнув то, что президент слишком поздно отреагировал на свершившееся.

В частности, люди высказывают свое недовольство главой государства, который не смог договорится с иностранными лидерами на переговорах. Также Зеленскому вспоминают, как он бегал по фонтанах и боролся за власть с Порошенко, а в это время, по мнению пользователей, мог приложить усилия для решения важных государственных вопросов.

Напомним, пользователи интернета бурно обсуждают возвращение России к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы без ограничений права голоса.