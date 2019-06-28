Названа последняя зарплата главного украинского дипломата

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин за июнь заработал 42 571 гривну заработной платы.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Министерства иностранных дел Украины на запрос УНН.

"Начисленная заработная плата министра иностранных дел Украины по июнь 2019 составила 42 571 гривны 03 копейки", - говорится в ответе.

За июнь средняя заработная плата за июнь в дипломатическом ведомстве составила 24 906 гривны 24 копеек.

Для сравнения, в марте Климкин заработал 61 109 гривен.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший глава Администрации президента, а сейчас руководитель Офиса президента Андрей Богдан назвал размер своей зарплаты. "Немножко меньше чем у президента. Где-то в районе 24 тысяч гривен. Но я ее до сих пор не получил", - рассказал он.