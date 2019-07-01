У Яценюка предупредили Украину об угрозе скатывания в популизм

Украина должна идти по пути реформ, как предыдущие пять лет, и не упустить исторический шанс, скатившись в популизм.

Об этом заявил первый зампредседателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время заседания согласительного совета парламента.

"Хочу подчеркнуть требованию лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка - и ВР должна рассмотреть этот вопрос - обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов, чтобы осудить постыдное возвращение России в ПАСЕ. Мы должны проявить позицию, мы должны защитить свободу и территориальную целостность" - сказал Тетерук.

Также, по его словам, нужно заняться "пятой колонной" внутри страны, которая начала атаку на декоммунизацию и все украинское.

"Общественность беспокоят попытки переименовать столичные проспекты Бандеры и Шухевича. Попытки вернуть Украину в советское стойло встретят решительный отпор", - отметил народный депутат.

Кроме того, Тетерук обратил внимание на манипуляции с законом о роспуске ВР и позицию Конституционного суда Украины. Впрочем, несмотря на это, назначенные на 21 июля досрочные выборы в парламент, по мнению народного депутата, должны состояться честно и прозрачно, так же как выборы президента.