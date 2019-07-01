В Раде Зеленскому подложили свинью с отставкой Климкина

Комитет по иностранным делам Верховной Рады не внес в повестку дня (1 июля) постановление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в комитете.

"Этот вопрос по настоянию некоторых членов комитета будет снят с повестки дня. После последних событий члены комитета имеют большое сомнение в том, что этот вопрос целесообразно ставить сейчас вообще", - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

По его словам, это связано не только с событиями в Парламентской ассамблее Совета Европы, но и с последним недоразумением между Климкиным и президентов Владимиром Зеленским.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Климкин призвал украинцев быть бдительными после решения ПАСЕ.