Смертельный обстрел медиков на Донбассе: появились имена погибших и их фото

В результате обстрела санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ поселка Водяное на Донбассе погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко.

Об этом говорится на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

Так, обстрел произошел около 11:00 в понедельник, 1 июля.

"Вы были, есть и всегда будете… Отважными воинами! Преданными защитниками! Искренними собратьями! Командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибших. Скорбим вместе с вами. Отомстим! Обещаем!" - сказано в сообщении бригады.

На новость о гибели украинцев уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе... Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру", - написал глава государства на своей странице в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", боевики цинично опровергают свою причастность к обстрелу санитарного автомобиля ВСУ 1 июля.

Ранее стало известно, что 30 июня во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого под обстрел боевиков попали сотрудники полиции, в результате чего двое патрульных были госпитализированы.