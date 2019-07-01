​Скандал Зеленского и Климкина получил новый виток

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом говорится на сайте президента.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал Главу государства о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, по освобождению пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме главы государства.

Богдан также сообщил, что президент повторно направит в парламент представление об увольнении Климкина.

Глава МИД одновременно сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook, что уходит в отпуск.

"Спасибо всем за поддержку и понимание. Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию - ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск", - заявил он.

Климкин подчеркнул, что "именно сейчас пришло время строить настоящую политическую команду" и призвал присоединяться к нему всех, кому не нравится "нынешний политический бардак".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Павел Климкин заявил, что его ведомство имело полномочия без согласования с президентом Владимиром Зеленским направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.