Выборы в Раду: ЦИК приняла новое решение по Клюеву и Шарию

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию эксглавы АП беглого Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального пророссийского блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов на досрочных выборах в Верховную Раду.

Как сообщается, оба решения были приняты единогласно.

Накануне заседания СБУ направила в ЦИК документы, в котороых говорилось о том, что ни Клюев, ни Шарий последние пять лет не жили в Украине.

Как установили в СБУ, Клюев не находился на территории Украины с 2014 года и официальные пункты пропуска госграницы Украины не пересекал.

Относительно Шария в СБУ заявили, что он выехал за пределы Украины 24 января 2012 года через пункт пропуска "Зерновое" (Сумская обл.) поездом Ковель-Москва. После этого на территорию Украины скандальный блогер не въезжал.

Как сообщал "Апостроф", общественность довольно резко приняла предыдущее решение ЦИК по Клюеву и Шарию. В частности, 2 июля на Майдане в Киеве прошла большая акция протеста против реванша сепаратистов.