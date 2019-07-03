Зеленский пригласил Лукашенко приехать в Украину: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который осенью состоится в Житомире.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации", - цитирует издание посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

По его словам, Зеленский направил официальное приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко принять участие в этом мероприятии.

"Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств", - добавил дипломат.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, о чем Зеленский договорился с премьером Канады.