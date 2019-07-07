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В очках и под "охраной": сеть взбудоражило фото Зеленского в зоне ООС

воскресенье, 07 июля 2019, 19:21
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Пользователей интернета взбудоражило фото президента Украины Владимира Зеленского в зоне разведения сил в Станице Луганской на Донбассе, куда он прибыл в воскресенье, 7 июля, с визитом вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Соответствующий снимок размещен на странице Операции Объединенных сил в Facebook, распространять его начали и в других соцсетях.

Так, на фото запечатлен Зеленский, который выходит из самолета, он в солнцезащитных очках. Возле воздушного судна стоит военный и еще двое мужчин, в сети предполагают, что они охранники президента, но точной информации об этом пока нет.

"Очки-то зачем?", "Есть чего бояться", "А почему в Луганск не заехал", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский в Канаде сфотографировался с сотрудницей полиции с фамилией Зелена.

Кроме того, в пресс-службе президента Владимира Зеленского допустили ошибку, назвав столицей Канады - Торонто.

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