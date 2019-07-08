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ГПУ возбудила уголовное дело из-за телемоста с Москвой: подробности

понедельник, 08 июля 2019, 14:41
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Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту сорвавшегося телемоста "между Россией и Украиной", анонсированного российским телеканалом "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"В связи с намерениями телеканала "Ньюз - Ван" провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом, ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины. Причастные - от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как Вакарчук и Ко протестовали против NewsOne в Киеве.

Также СБУ срочно обратилась к Зеленскому из-за скандала вокруг телемоста с Россией.

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