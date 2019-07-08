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NewsOne отреагировал на скандал вокруг телемоста с Россией

понедельник, 08 июля 2019, 08:17
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Украинский телеканал NewsOne, контролируемый кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком, опубликовал заявление относительно скандала вокруг телемоста с российскими пропагандистами.

В заявлении говорится, что телеканал якобы получил поддержку своих телезрителей, которые устроили "шкал звонков" и с "нетерпением" ждут телемост.

В NewsOne сравнивают свой телемост с телемостом "Познера и Донахью в 80-х годах", который положили начало общению между США и СССР, находящимися в состоянии Холодной войны.

В заявлении говорится, что журналисты телеканала считают своим "долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России".

В заявлении также говорится, что телемост будет проходить "между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков".

"Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны", - говорится в заявлении телеканала.

Как сообщал "Апостроф", идея с проведением телемоста вызвала шквал критики в сети. В связи с этим на 9.00 и на 20.00 в понедельник, 8 июля, запланированы протесты под зданием телеканала.

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