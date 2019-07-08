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Это телемина: в Киеве собирают две акции протеста против телеканала Медведчука

понедельник, 08 июля 2019, 08:14
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В понедельник, 8 июля, в Киеве пройдут акции протеста против телемоста "между Россией и Украиной", который анонсировал российский телеканал "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

Об этом говорится в соответствующих группах Ні - інформаційній окупації України и Ідемо на телеміст! в Facebook, организованных по случаю протестов.

"Это не телемост, а телемина. Это - угроза национальной безопасности", - говорится в описании мероприятия.

Акции будут проходить в столице по адресу Полевая, 21, где и находится офис телеканала.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет дал интервью российским пропагандистам, на что бурно отреагировали в сети.

Кроме того, в ПЦУ также жестко отреагировали на интервью Филарета росТВ, а в сети предположили, не заболел ли он.

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