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Савченко собралась на оккупированный Донбасс: появились видео и реакция сети

понедельник, 08 июля 2019, 23:59
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Кандидат в народные депутаты Украины по прифронтовому округу №51 в Донецкой области Надежда Савченко, которая ранее насмешила сеть "убийственным" имиджем, заявила, что собирается поехать с агитацией на оккупированные территории Донбасса.

Об этом она заявила "Новостям Донбасса".

"Да, я собираюсь туда ехать (на оккупированные территории, - "Апостроф"). Надеюсь, что мне, в конце-концов, выдадут пропуск [для пересечения линии соприкосновения], который следовало бы выдать всем кандидатам [на округе]", - сказала Савченко.

Она добавила, что из 2600 избирателей, которые зарегистрированы на округе, на подконтрольной украинским властям территории живут только 500 человек. Все остальные - на той стороне.

Савченко подчеркнула, что планирует "ехать на ту территорию и говорить с людьми", потому что "это наша территория, они имеют право голоса".

На слова кандидата в нардепы бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Надежда Савченко появилась в Раде с гранатом.

Ранее мы рассказывали, почему Савченко выпустили на свободу.

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