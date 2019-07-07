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В сети показали забавные фото Зеленского с настоящей "первой леди" Украины

воскресенье, 07 июля 2019, 14:36
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Глава Офиса президента Андрей Богдан ни на шаг не отходит от президента Владимира Зеленского и проводит с ним вероятно больше времени, чем его законная супруга.

Эту пикантную деталь заметил журналист Danylo Mokryk, о чем не преминул написать на своей странице в Facebook.

"Реальная первая леди - это Андрей Богдан. Человек, который верно не отходит от мужа ни на шаг от Ниагары до Львова. Точно как ревнивая женщина, которая никуда не отпускает благоверного самого, ибо мало ли что он натворит, и с кем будет якшаться. Или, еще чего, мало ли кто ему шо о ней наговорит", - отметил он.

Украинцы тут же подхватили шутку, не удержавшись от комментариев на этот счет.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть удивило странное поведение Зеленского во время визита на Закарпатье.

Также в сети потроллили Зеленского, запустив смешной фейк.

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