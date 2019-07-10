Тимошенко пришла на NewsOne и высказалась о телемосте с Россией

Юлия Тимошенко раскритиковала телеканал NewsOne за попытку организовать телемост между украинским и российским телеканалам, но похвалила решение о его отмене.

Об этом она заявила, придя на прямой эфир NewsOne в среду, 10 июля.

"Он (телемост -" Апостроф ") существенно ослабил бы Украину во время войны. Мы не можем этого делать, когда идут открытые боевые действия. Хорошо, что вы отменили этот телемост", - сказала она.

Тимошенко выразила убеждение, что сегодня Украине нужно думать о сильной стране, о ее защиту на всех фронтах, в том числе и на информационном.

Глава партии "Батькивщина" также отметила, что ее политическая сила всегда будет поддерживать свободу слова и осуждать наступление на нее.