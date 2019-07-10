Тимошенко с шаурдогом намекнула на состав будущей коалиции: фото

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко опубликовала фотографию с "шаурдогом", сосиской в лаваше, сопроводив ее замечанием про необходимость смешивания "традиций и новаций".

Соответствующее фото было размещено на Facebook странице Тимошенко.

"Шаурдог. Микс традиций и новаций. Сосиска завернутая в лаваш, новое блюдо украинской политики. Иногда неожиданные соединения дают наилучший результат", – написала глава "Батькивщины".

Фотографию Тимошенко с шаурмой пользователи расценили как "комплимент" президенту Владимиру Зеленскому и его партии "Слуга народа", а слова о соединении "традиций и новаций" как намек на будущий союз в парламенте.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в сети вызвали широкий резонанс фото с шаурмой от президента Украины Владимира Зеленского. До этого он также в поздравлении Киева с днем города назвал шаурму одним из символов столицы.