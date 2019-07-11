Что-то пошло не так: в сети высмеяли неожиданное заявление депутата, выгнанного Зеленским

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский выгнал во время заседания, заявил, что это маленькое недоразумение.

Об этом он сказал в видео, которое опубликовало информагентство "Главком".

Чиновник с Борисполя напомнил, что агитировал всех голосовать за действующего гаранта на выборах. То, что произошло между ними на заседании, он назвал недоразумением. А сам конфликт, по его мнению, возник из-за неправильной подачи информации кем-то из окружения Зеленского.

Также Годунок подчеркнул, что данную ситуацию пророссийские СМИ начали использовать с целью провокации. Потому чиновник отметил, что не идет в СБУ, как говорил ранее. Секретарь горсовета предположил, что президент сам разберется "в странной ситуации, в которую оба попали". Также Годунок рассчитывает, что Зеленский покажет, что он не бандит, а произошло недоразумение.

Напомним, Годунок обещал доказывать ложность слов Зеленского в СБУ, однако затем отменил свой визит туда.

Однако в сети на видеообращение Годункова отреагировали неоднозначно.

Как сообщал "Апостроф", секретарь городского совета Борисполя Киевской области Ярослав Годунок, которого в среду, 10 июля, выгнал с совещания президент Украины Владимир Зеленский, на президентских выборах в апреле голосовал именно за действующего главу государства, из-за чего ему "пророчили" проблемы.