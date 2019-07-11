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Путин ответил Зеленскому на предложение провести переговоры в Минске

четверг, 11 июля 2019, 17:21
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РФ согласна провести переговоры с Украиной, но они должны быть четко проработаны, а состоится встреча лидеров только после того, как в Киеве сформируют новое правительство.

С таким заявлением 11 июля выступил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения "нормандского формата", - сказал Путин.

Глава РФ подчеркнул, что до окончания выборов в Раду такие встречи проводиться точно не будут.

Также Путин добавил, что ему пока неизвестна реакция на предложение Зеленского от других участников предложенного формата.

"Американская администрация как реагирует? Мы не знаем. Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке", - резюмировал он.

Напомним, что Зеленский предложил провести переговоры Украины, России, Франции, Германии и США в Минске.

Как сообщал "Апостроф", у Зеленского жестко отреагировали на телемост с пропагандистами Кремля.

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