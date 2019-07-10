Собственник NewsOne заявил в Москве, что телемост таки проведут

В среду, 10 июля, нардеп Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что телемост с Россией, вокруг которого разгорелся громкий скандал, таки проведут.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве отметил, что слышал утром, что телемост состоится в пятницу на российском телевидении. В то же время он не уточнил, в каком формате это будет.

"Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения в Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики", - заявил он.

Владелец канала уточнил, что надеется - украинцы в ходе выборов дадут оценку "партии войны", а общение между русским и украинским народами будет продолжено. Он добавил, что сотрудников NewsOne, которые готовили телемост, уже вызвали на допросы в Генпрокуратуру.

Как известно, согласно телепрограмме на сайте "России 1", премьерное шоу "Надо поговорить" должны показать в пятницу, 12 июля, в 18:00.

Как сообщал "Апостроф", Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту сорвавшегося телемоста "между Россией и Украиной", анонсированного российским телеканалом "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

В ГПУ заявили, что одним из владельцев телеканала NewsOne является кипрская компания, связанная с российским "Промсвязьбанком", через который также финансируется военная промышленность РФ.