Чьи деньги стоят за телеканалом NewsOne: генпрокурор назвал банк из России

Одним из владельцев телеканала NewsOne является кипрская компания, связанная с российским "Промсвязьбанком", через который также финансируется военная промышленность РФ.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne - является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане республики Кипр. Один из них является одновременно соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российской ОАО "Промсвязьбанк", - пояснил он.

Глава ГПУ отметил, что "Промсвязьбанк" руководством страны-агрессора определен как банк, через который осуществляется финансирование оборонного заказа Российской Федерации.

"Следовательно, через одного человека российский банк, который проводит финансирование, в том числе, войны против Украины, с другой - он же является бенефициаром украинского телеканала NewsOne. С моей точки зрения, это достаточная информация для того, чтобы СНБО применил санкции к этому телеканалу", - заявил генпрокурор.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", государственный телеканал "Россия 24" анонсировал телемост "между Россией и Украиной" под названием "Надо поговорить": с украинской стороны в проекте должен был принять участие телеканал NewsOne. Позже украинский телеканал заявил об отказе от идеи телемоста. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Разрушенный телемост: как украинцы остановили "пробный шар" кума Путина.