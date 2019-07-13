Был в списках "Слуги народа": у Херсонской ОГА появился новый глава, фото

В субботу, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский, который ранее наказал главу Государственной фискальной службы Александра Власова за вранье, представил нового главу Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Юрия Гусева.

Об этом сообщает УНН.

Так, Зеленский на совещании по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак" заявил, что именно новый глава ОГА должен представить свое видение развитие инфраструктуры в регионе.

Фото: Укринформ

Гусев, в свою очередь, пообещал "менять систему и полностью менять подходы". Кроме того, заявил, что отныне в Херсонской области стартует президентская программа "Лифт" и председатели РГА будут избираться исключительно через эту программу.

Стоит отметить, что кандидатуру Гусева на должность главы Херсонской ОГА предложил сам Зеленский, 26 июня правительство поддержало назначение Гусева и еще 7 голов ОГА.

Как пишет "24 канал", ранее Гусев был под №41 в избирательном списке партии "Слуга народа", но 13 июня он заявил, что передумал участвовать в парламентских выборах якобы из-за информационной атаки. Тем не менее, он заверил, что остается в команде Зеленского и будет помогать ей "в другой роли".

Напомним, "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

Главой Киевской областной государственной администрации стал Михаил Бно-Айриян.