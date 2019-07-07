​Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

7 июля, во время рабочей поездки в Луганскую область, Зеленский представил Комарницкого и вручил ему служебное удостоверение главы региона.

Виталию Комарницкому 55 лет, он родился в Крыму. С 1986 года учился и работал в Луганской области.

На рубеже 1980-1990-х служил в местной милиции, а с 1993 года стал помощником ректора Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко.

Сменил несколько должностей в университете, пока в 2007 году не был назначен его ректором, которым и остается до сих пор.

В 2014 году вместе со своим университетом эвакуировался из Луганска - сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году вуз переехал в Северодонецк, ставший административным центром Луганской области (при этом на месте университета проссийское "руководство" непризнанной ЛНР создало собственную "Луганскую академию внутренних дел").

В отношении жителей неподконтрольных территорий он предлагает три подхода, "чтобы люди понимали, что их ожидает".

"Первые - военные, имевшие оружие в руках. На наш взгляд, это сообщество должно однозначно подлежать уголовной ответственности ...", - объяснял он.

Для второй категории, не воевавшей на стороне формирований ДНР и ЛНР, но каким-то образом поддерживавшей сепаратистов, по его мнению, должна быть только административная ответственность, "а уголовную исключить на основании крайней необходимости".

И третья группа - обычные жители тех районов: "Мы должны понимать, что люди выживали. И здесь, по нашему убеждению, никакой ответственности не должно быть. Мы должны это четко сказать обществу, потому что на этой теме идет спекуляция, особенно из Российской Федерации, - они говорят, что этих людей ждет, мягко говоря, не самое лучшее будущее".

Комарницкий предлагает максимально упростить все процедуры для жителей неподконтрольных районов, в частности относительно идентификации и оформления социальных выплат: "Если мы придерживаемся философии, что это наши люди, то они не должны унижаться".

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Закарпатской облдержадминстрации. Им стал Игорь Бондаренко.