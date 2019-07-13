Дикость какая: сеть разозлило странное поведение Зеленского и Богдана, видео

Видеозапись визита президента Украины Владимира Зеленского и Андрея Богдана, главы Офиса президента, на завод "Южмаш" вызвала возмущение у некоторых украинцев.

Соответствующее видео было опубликовано на Twitter-странице "Львовский метрополитен".

"Очень показательное видео. Во время визита преЗЕдента на Южмаш чиновник завода отвернулся от Зеленского и отчитывается перед жующим жвачку Богданом. Теперь вы знаете кто настоящий президент. Спасибо всем кто голосовал по-приколу", – говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи также высказывают свое недовольство поведением представителей власти. Особенно за жевание жвачки критикуют Андрея Богдана.

Очень показательное видео. Во время визита преЗЕдента на Южмаш чиновник завода отвернулся от Зеленского и отчитывается перед жующим жвачку Богданом. Теперь вы знаете кто настоящий президент. Спасибо всем кто голосовал по-приколу. "Ви зробили це разом". Жрите pic.twitter.com/vkiV8LF30G — Львовский метрополитен (@natohawks) 13 июля 2019 г.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали забавные фото Зеленского с настоящей "первой леди" Украины, имея ввиду главу Офиса президента Андрея Богдана.