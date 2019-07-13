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Дикость какая: сеть разозлило странное поведение Зеленского и Богдана, видео

суббота, 13 июля 2019, 17:10
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Видеозапись визита президента Украины Владимира Зеленского и Андрея Богдана, главы Офиса президента, на завод "Южмаш" вызвала возмущение у некоторых украинцев.

Соответствующее видео было опубликовано на Twitter-странице "Львовский метрополитен".

"Очень показательное видео. Во время визита преЗЕдента на Южмаш чиновник завода отвернулся от Зеленского и отчитывается перед жующим жвачку Богданом. Теперь вы знаете кто настоящий президент. Спасибо всем кто голосовал по-приколу", – говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи также высказывают свое недовольство поведением представителей власти. Особенно за жевание жвачки критикуют Андрея Богдана.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали забавные фото Зеленского с настоящей "первой леди" Украины, имея ввиду главу Офиса президента Андрея Богдана.

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