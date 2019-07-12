Сети повеселило забавное фото с "любовью" Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Богдан продолжает следовать за президентом Украины Владимиром Зеленским по пятам.

Этому доказательством послужила следующая фотография, которую в сети поспешили "озвучить".

- Я – Я - Президент Украины - Президент Украины - Владимир Зеленский – Зеленский - Повторяй за мной! - Повторяй за мной! – говорится в подписи к снимку, на котором Богдан навис над ухом Зеленского, и, по всей видимости, что-то шепчет ему.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали забавные фото Зеленского с настоящей "первой леди" Украины, имея ввиду именно главу Офиса президента.

Кроме того, ранее сеть удивило странное поведение Зеленского во время визита на Закарпатье.

Также в сети потроллили Зеленского, запустив смешной фейк.