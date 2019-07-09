​Надо поговорить: появились меткие фотожабы на скандальный телемост с Россией

В сети появились яркие юмористические картинки на тему совместного телемоста с российским пропагандистским телеканалом "Россия-1", который планировал провести украинский телеканал NewsOne.

Соответствующие фотожабы публикуют пользователи сети.

В частности на картинках изображен российский президент Владимир Путин и его кум украинский политик Виктор Медведчук.

Также на карикатурах можно увидеть Гитлера, который якобы, таким образом, как и пророссийские пропагандисты, хотел "устроить телемост" с СССР.

На одной из картинок изображен танк ВСУ, который якобы едет в направлении Кремля "поговорить".

Как сообщал "Апостроф", Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту сорвавшегося телемоста "между Россией и Украиной",анонсированного российским телеканалом "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

В ГПУ заявили, что одним из владельцев телеканала NewsOne является кипрская компания, связанная с российским "Промсвязьбанком", через который также финансируется военная промышленность РФ.