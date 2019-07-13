Зеленский побывал на админгранице с оккупированным Крымом: опубликовано фото

В субботу, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский побывал на амингранице с оккупированным Российской Федерацией Крымом.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook разместила руководитель пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Кстати, первый визит главы государства на границу с оккупированным Крымом с 2014 года", - отметила она в подписи к фото.

Стоит отметить, что 13 июля на совещании по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак" Зеленский представил нового главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

Главой Киевской областной государственной администрации стал Михаил Бно-Айриян.