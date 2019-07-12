Все проблемы решены: сети взбудоражило "солнечное" фото Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский умилим снимком в подсолнухах.

Соответствующее фото он сам опубликовал на своей странице в Facebook.

На ней Зеленский улыбается, стоя в поле, полном подсолнухов.

В сети тут же стали комментировать фото.

"Вот это президент! Это классное фото после тяжелой рабочей недели, когда столько дел решено, коррупция преодолена! Солнышко ты наше ясное!" – пишут в комментарии к фото на странице Баба і кіт в Facebook.

"Бубочка", "Что-то бубочку тянет на цветы", "Моя соседка тоже такие фотки делает", "По маленькому сходил...." – смеются в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали забавные фото Зеленского с настоящей "первой леди" Украины, имея ввиду именно главу Офиса президента.

Кроме того, ранее сеть удивило странное поведение Зеленского во время визита на Закарпатье.

Также в сети потроллили Зеленского, запустив смешной фейк.