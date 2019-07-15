Такой, как и все: Зеленский объяснился по поводу кортежа и ДТП с детьми

Президент Украины Владимир Зеленский объяснился по поводу своего кортежа и ДТП с детьми, которое произошло в Запорожской области.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, во время передвижения президента дорогами Украины едет два автомобиля: президентский и автомобиль охраны, иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды и охраной.

"Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и т.д. ... Президент - такой же участник движения, как и все", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский пообещал, что виновники ДТП с детьми в Запорожской области будут наказаны.

"Это недопустимо. Если работники УГО (Управления государственной охраны, - "Апостроф"), которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава Богу, что все остались живы", - отметил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 14 июля, в Запорожской области кортеж президента Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, в которых ехали дети.

Вскоре в сети появилась официальная информация о ДТП с кортежем президента Украины Владимира Зеленского в Запорожской области.