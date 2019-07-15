ДТП с кортежем Зеленского: появилась официальная версия аварии

В сети появилась официальная информация о ДТП с кортежем президента Украины Владимира Зеленского в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины (УГО).

Так, 14 июля микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, и попал в аварию. К счастью, обошлось без жертв, но о пострадавших информации нет.

Отмечают, что штат УГО Украины укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины.

"Автомобиля Президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении", - пишет пресс-служба.

Как сообщал "Апостроф", в сети пользователей возмутил кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.