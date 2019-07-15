В России назвали условие освобождения пленных украинских моряков

В понедельник, 15 июля, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сделала важное заявление о возможном освобождении украинских моряков, незаконно захваченных в Керченском проливе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Москальковой, Россия не обязана выполнять решение Международного трибунала по морскому праву по освобождению украинских моряков, но относится к нему с уважением и готова к диалогу по принципу "улицы с двусторонним движением".

Она добавила, что ранее Россия направила ноту в Украину о готовности освободить пленных украинских моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть захваченные украинские суда, если они будут сохранены как доказательства по данному делу.

Таким образом, Российская Федерация настаивает на требовании, чтобы украинских моряков судили в Украине, но по российским законам.

"Международный трибунал по морскому праву не ставил вопрос о прекращении уголовного дела или приостановлении его, но ставил вопрос об освобождении, я так думаю, возможно, о замене меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнила Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что диалог по данному вопросу будет продолжаться.

Как сообщал "Апостроф", 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ Россииобстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФосвободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.