Эпоха бедности прошла: на новом видео Зеленского заметили интересную деталь

Во вторник, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по поводу внеочередных выборов в Верховную Раду, при этом на видео заметили интересную деталь.

Соответствующий ролик обнародован на странице главы государства в Facebook.

Так, Зеленский записал видео за рулем автомобиля Tesla, хотя данной машины нет в его декларации.

"Возникает несколько вопросов: Если авто, на котором Зеленский едет и рассказывает о кандидатах-клонах, действительно его, то почему оно не задекларировано? Если Tesla, в которой сидит Зеленский, действительно Богдана и президент на ней каждый день или же просто регулярно ездит (как это, очевидно, хотели показать), на каких именно условиях он ее взял у главы своего офиса? Если Tesla, в которой сидит Зеленский, не Богдана, а вообще третьего лица, на каких именно условиях президент ею пользуется? Если Tesla, в которой сидит Зеленский, действительно Богдана и президент на ней решил просто попиариться, то для чего вообще снимать такие ролики?" – отметила на своей странице в Facebook София Середа.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский в красных труселях озадачил сеть новым шоу в Одессе.

Также сети взбудоражило "солнечное" фото Зеленского в подсолнухах.