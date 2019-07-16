Это вам не шоу Скабеевой: что Украина и Россия заявили на совбезе ООН по языковому закону

Представители Украины и России в совбезе ООН устроили словесный батл, поводом для которого стал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом пишет Громадське.

"Страна, которая приложила столько усилий к подавлению украинского языка и принудительному замещению его на русский, не имеет никакого права указывать нам, что делать. В Австралии, Аргентине, Словакии есть украинские школы, а в России, где живет почти 7 млн украинцев, нет ни одной украинской школы", - заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Он также отметил, что представитель России перепутал заседание Совбеза с ток-шоу с российской ведущей Ольгой Скабеевой.

"Мы сами решим свои проблемы", — подчеркнул Ельченко.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что новый языковой закон в Украине приведет к "искоренению" русского языка.

"Махровые националисты должны понимать, что русский язык является родным для многих украинских граждан, неужели тут непонятно, что карательные меры являются одним из средств раскола украинского общества", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы даты введения в Украине норм закона о языке.

Также ранее ранее языковой закон поднял бурю в соцсетях.