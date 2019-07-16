В Украине вступил в силу закон о языке: где и что изменится

16 июля в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно закону о языке, единственным официальном языком в Украине является украинский. Отныне он обязательный для органов государственной власти и общественных сфер.

К юридической ответственности будут притягивать за невыполнение норм закона. В частности, за публичное унижение или пренебрежение языком.

Закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, украинский язык должен использоваться в сфере образования, медицины, публичных мероприятиях, рекламе и трудовых отношениях. Также в театрах, кинотеатрах должен звучать украинский язык. Спектакли и кинофильмы на иностранном языке должны сопровождаться субтитрами. Сайты и страницы в соцсетях компаний, продающих товары в Украине и зарегистрированных в Украине, должны быть на украинском языке

В скором времени будет назначен уполномоченный, которому граждане могут пожаловаться на невыполнение норм закона. Если он устанавливает нарушение закона, то составляет соответствующий протокол. Сумма штрафа момент составляет от 5 100 до 6 800 гривен.

Невыполнение требований уполномоченного о получении информации может повлечь штраф в 1 700 - 3 400 гривен. Норма о штрафах начнет действовать спустя шесть месяцев после назначения уполномоченного.

Кроме того, через три года за невыполнение норм закона будет предусмотрена и общая административная ответственность.

За нарушение применения языка в делопроизводстве и стражами порядка будет назначен штраф от 3 400 до 6 800 гривен, в сфере культуры, образования, рекламы - 3 400 - 5 100 гривен, а в печатных СМИ - 6 800 - 8 500 гривен.

Если нарушение произошло впервые, то можно отделаться и предупреждением.

Если закон будет нарушен второй раз за год, то штраф составе уже 8 500 - 11 900 гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее языковой закон поднял бурю в соцсетях.