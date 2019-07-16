Ласковая украинизация: названы даты введения в Украине норм закона о языке

Стали известны дополнительные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые вступят в силу с января 2020 года по апрель 2022 года.

О них рассказал Bohdan Hdal в Facebook.

Напомним, закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, украинский язык должен использоваться в сфере образования, медицины, публичных мероприятиях, рекламе и трудовых отношениях. Также в театрах, кинотеатрах должен звучать украинский язык. Спектакли и кинофильмы на иностранном языке должны сопровождаться субтитрами. Сайты и страницы в соцсетях компаний, продающих товары в Украине и зарегистрированных в Украине, должны быть на украинском языке.

В сети тут же стали обсуждать закон, назвав его "ласковой украинизацией".

Как сообщал "Апостроф", ранее языковой закон поднял бурю в соцсетях.

Также Порошенко сделал важное заявление о судьбе закона об украинском языке.