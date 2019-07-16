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Представитель Зеленского сравнил политиков с огурцами: опубликовано видео

вторник, 16 июля 2019, 11:32
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, говоря о системе власти в стране, сравнил политиков с огурцами.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По словам Стефанчука, Зеленский шел во власть с четким пониманием того, что нужно сменить всю систему, а не только ее отдельных представителей.

"Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", - сказал он.

Так, Стефанчук подтвердил, что в Офисе президента Украины рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления

"Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого - мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, которая касается отношений "власть и человек", - подчеркнул он.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

Главой Киевской областной государственной администрации стал Михаил Бно-Айриян.

Также Зеленский представил нового главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.

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