Топ-пропагандистку Путина задело заявление Турчинова про уничтожение Керченского моста

Топ-пропагандистка России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на заявление бывшего главы СНБО Александра Турчинова о том, что Крымский мост может быть уничтожен за несколько минут усилиями украинских силовиков.

По ее словам, такие заявления нужно "квалифицировать с точки зрения европейского правового поля.

"Не с российской [стороны] это нужно все оценивать. Это расставит все точки над "i". Нет таких ни конвенций, ни договоров, в рамках Европейского союза, ни в рамках Совета Европы в рамках которых эти заявления казались бы нормальными", - сказала.

Недавно Турчинов заявил, что российские корабли и Крымский мост можно уничтожить при помощи крылатых ракет "Нептун".

"Так получилось, что у Украины на начало войны не было ни одной крылатой ракеты. Полученные в наследство от СССР мы отдали русским, когда отказывались от ядерного оружия. Фактически с нуля был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет. Проделан огромный объем работы - работы, которая делает нас сильными и заставляет считаться с нашими интересами", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские Су-24 отработали авиаудары самонаводящимися ракетами.