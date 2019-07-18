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Суд в Киеве поставил точку в скандале с участием Онищенко в выборах

четверг, 18 июля 2019, 18:47
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17 июля Шестой апелляционный суд разрешил народному депутату Александру Онищенко участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду, 21 июля.

Об этом сообщает УНН.

Так, суд признал противоправным и отменил постановление Центральной избирательной комиссии от 24 июня 2019 №1253, которым отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко, выдвинутого Социалистической партией Украины, в одномандатном избирательном округе № 93.

Также суд обязал ЦИК зарегистрировать кандидата в народные депутаты Онищенко.

Напомним, 15 июня ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, поскольку в течение последних 5 лет он не проживал в Украине. А 5 июля Верховный Суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Александра Онищенко, который сбежал из Украины, кандидатом на выборах в Верховную Раду.

Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

Как сообщал "Апостроф", народный депутат Александр Онищенко, который покинул Украину в 2016 году, заявил, что его возвращение в страну отнимет рейтинг у экс-президента Петра Порошенко.

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