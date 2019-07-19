Что произошло между Зеленским и Полтораком: появился комментарий министра

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал скандальное видео, на котором зафиксировано, как президент Владимир Зеленский якобы толкает его.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, Полторак заверил, что никакого инцидента не было.

"С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Р. Хомчака президент подошел к заместителям главы ОПУ (Офиса президента Украины, - "Апостроф") Р. Рябошапке и К. Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!". Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов встреча якобы пошла по плану", - отметил Бутусов.

В то же время он добавил, что было бы интересно узнать хотя бы неофициально мнение и других участников встречи.

Также о произошедшем рассказал на своей странице в Facebook ветеран АТО и волонтер Олег Болдырев (Мартин Брест), сославшись на слова самого Полторака.

В сети словам министра поверили не все, высказав предположение, что он просто не хочет нагнетать конфликт.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, во сколько украинцам обошелся визит Зеленского в Канаду, который состоялся 1-3 июля 2019 года.

Между тем, в Харькове повеселили странным объявлением, которое якобы повесили накануне приезда Зеленского в город.