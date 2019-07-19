Появилось видео странного инцидента с Зеленским и Полтораком

В интернете обнародовали странное видео с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, на кадрах зафиксировано, как Зеленский якобы резко толкает Полторака.

Вероятно, инцидент произошел во время визита президента и министра на презентацию новых модулей, предназначенных для размещения бойцов Вооруженных сил (ВСУ) на передовой. Как было заявлено, в каждом таком модуле могут размещаться от 4 до 6 военнослужащих. Строить городки будут отечественные компании.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, во сколько украинцам обошелся визит Зеленского в Канаду, который состоялся 1-3 июля 2019 года.

Между тем, в Харькове повеселили странным объявлением, которое якобы повесили накануне приезда Зеленского в город.