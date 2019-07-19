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Царь приехал: сети впечатлило фото объявления в Харькове о визите Зеленского

пятница, 19 июля 2019, 07:06
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В Харькове повеселили странным объявлением накануне приезда президента Украины Владимира Зеленского в город.

Соответствующее фото опубликовано в Facebook-аккаунте "Баба і кіт".

На снимке можно увидеть объявление, в котором жителей Харькова предупреждают об отключении воды, которое в связи с приездом главы государства переносится на следующий день, то есть когда Зеленский уедет.

"Страна плебеев", - комментируют фото в Facebook-аккаунте.

"Он едет к ним мыться", "Хорошо, что восход Солнца не перенесли", "Пусть живет теперь в Харькове", "Барин мыться изволит", - смеются в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали яркую фотожабу на Зеленского в Одессе.

Кроме того, Зеленский в красных труселях озадачил сеть новым шоу в Одессе.

Также сети взбудоражило "солнечное" фото Зеленского в подсолнухах.

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