Царь приехал: сети впечатлило фото объявления в Харькове о визите Зеленского

В Харькове повеселили странным объявлением накануне приезда президента Украины Владимира Зеленского в город.
Соответствующее фото опубликовано в Facebook-аккаунте "Баба і кіт".
На снимке можно увидеть объявление, в котором жителей Харькова предупреждают об отключении воды, которое в связи с приездом главы государства переносится на следующий день, то есть когда Зеленский уедет.
"Страна плебеев", - комментируют фото в Facebook-аккаунте.
"Он едет к ним мыться", "Хорошо, что восход Солнца не перенесли", "Пусть живет теперь в Харькове", "Барин мыться изволит", - смеются в сети.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали яркую фотожабу на Зеленского в Одессе.
Кроме того, Зеленский в красных труселях озадачил сеть новым шоу в Одессе.
Также сети взбудоражило "солнечное" фото Зеленского в подсолнухах.