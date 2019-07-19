Лукашенко на встрече с Путиным выдал ляп про оккупацию: опубликовано видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко оконфузился незнанием истории во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Белорусский лидер заявил, что Ленинград во время Великой Отечественной Войны был оккупирован, хотя на самом деле город пережил блокаду с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

"Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией", - сказал он.

Лукашенко: Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов. Мы больше больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией pic.twitter.com/sytCqhVx4N — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 18, 2019

Ранее "Апостроф" сообщал, что Путин и Лукашенко посетили остров Валаам (Россия), где побывали в Коневском Рождество-Богородичном монастыре.