RU  UA  EN

пятница, 19 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

19 июля

10:20
Глава РПЦ устроил коллапс на дороге, не пропустив "скорую": опубликовано видео
10:19
Новые провокации против кандидата в нардепы Мухи: в Киеве устроили несколько поджогов
10:13
Кричал "Умрите!": появились новые данные о поджигателе известной студии аниме в Японии
10:10
Хоронили в закрытом гробу: появилось важное видео и детали смерти парня после Atlas Weekend в Киеве
10:05
Тимошенко рассказала, какой закон должна принять первым новая Рада
09:55
Самоубийца с предсмертной запиской забрался на Южный мост в Киеве: видео
09:45
Лукашенко на встрече с Путиным выдал ляп про оккупацию: опубликовано видео
09:29
В Крыму военные Путина на автобусе влетели в "скорую помощь": фото аварии
09:26
В США заявили о сбитой военным кораблем иранской "птичке": появилась реакция
09:25
​Гривна продолжает падение: актуальный курс от НБУ
09:12
Перепутал, где у него сердце: появилось курьезное видео задержания водителя в Харькове
09:05
Кандидат от "Слуги народа" показал в сети "похороны" гречки: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лукашенко на встрече с Путиным выдал ляп про оккупацию: опубликовано видео

пятница, 19 июля 2019, 09:45
переглянути новину українською

Президент Беларуси Александр Лукашенко оконфузился незнанием истории во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Белорусский лидер заявил, что Ленинград во время Великой Отечественной Войны был оккупирован, хотя на самом деле город пережил блокаду с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

"Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Путин и Лукашенко посетили остров Валаам (Россия), где побывали в Коневском Рождество-Богородичном монастыре.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Хотелки Запада" и украинская реальность: кто возглавит новое правительство

Торговля людьми: кто управляет обменом пленными на Донбассе

Война, тарифы и борьба с олигархами: чем займется Рада осенью

Украинские военнопленные моряки могут вернуться домой: последние новости и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: