Потекли струйки: соцсети позабавило видео визита Путина и Лукашенко на Валаам

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам (Россия), где побывали в Коневском Рождество-Богородичном монастыре.

Здесь главам государств показали замироточившую чудотворную икону Божьей Матери, сообщает ТАСС.

В сети неоднозначно отреагировали на данное событие. В частности, пользователи высмеяли слова священнослужителя, который рассказывал президентам о произошедшем здесь чуде.

"Вот здесь потекли струйки. Как это объяснить? Никак!" - сказал священник Путину и Лукашенко.

"Струйки потекли рядовым россиянам прямо в глаза. Поговаривают, что это божья роса", "Икона не выдержала этих иуд", "Увидела двух упырей и заплакала", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что всплыли новые подробности об объединении России и Беларуси.