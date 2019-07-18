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Потекли струйки: соцсети позабавило видео визита Путина и Лукашенко на Валаам

четверг, 18 июля 2019, 07:52
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам (Россия), где побывали в Коневском Рождество-Богородичном монастыре.

Здесь главам государств показали замироточившую чудотворную икону Божьей Матери, сообщает ТАСС.

В сети неоднозначно отреагировали на данное событие. В частности, пользователи высмеяли слова священнослужителя, который рассказывал президентам о произошедшем здесь чуде.

"Вот здесь потекли струйки. Как это объяснить? Никак!" - сказал священник Путину и Лукашенко.

"Струйки потекли рядовым россиянам прямо в глаза. Поговаривают, что это божья роса", "Икона не выдержала этих иуд", "Увидела двух упырей и заплакала", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что всплыли новые подробности об объединении России и Беларуси.

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