Потекли струйки: соцсети позабавило видео визита Путина и Лукашенко на Валаам

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам (Россия), где побывали в Коневском Рождество-Богородичном монастыре.
Здесь главам государств показали замироточившую чудотворную икону Божьей Матери, сообщает ТАСС.
В сети неоднозначно отреагировали на данное событие. В частности, пользователи высмеяли слова священнослужителя, который рассказывал президентам о произошедшем здесь чуде.
"Вот здесь потекли струйки. Как это объяснить? Никак!" - сказал священник Путину и Лукашенко.
"Струйки потекли рядовым россиянам прямо в глаза. Поговаривают, что это божья роса", "Икона не выдержала этих иуд", "Увидела двух упырей и заплакала", - пишут в сети.
Ранее "Апостроф" сообщал, что всплыли новые подробности об объединении России и Беларуси.