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Не надо разъединять народ: у Зеленского высказались про украинский язык и компромисс с Донбассом

пятница, 19 июля 2019, 13:57
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Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир завил, что в Украине спекулируют на теме языка.

Об этом он заявил в интервью lb.ua.

"Я считаю, что началась спекуляция на языке. Этот вопрос разъединяет страну. Сейчас в садиках, в школах дети говорят на украинском языке. В будущем это генетически закрепится. Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина - на украинском. Мое мнение - мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском. Не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью. Притом, что украинский язык - единственный государственный. Мы готовы ко всем компромиссам, кроме территориальной целостности", - сказал он.

Он уточнил, что считает Россию страной-агрессором.

"Страной, с которой нам придется договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет? Мы повязаны родственными связями между семьями", - добавил он.

Также он высказался об амнистии боевиков после окончания войны на Донбассе, указав на важное условие.

"Это прописано в Минских договоренностях, нам надо их соблюдать. Но, только для тех, на ком нет крови", - отметил Шефир.

Как сообщал "Апостроф", ранее Шефир пояснил отказ от военного парада.

Также Шефир высказался про хороших россиян и скандал с сериалом "Сваты".

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