RU  UA  EN

суббота, 20 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

20 июля

00:15
Названы имена украинских бойцов, убитых снайпером на Донбассе

19 июля

23:59
Путин всерьез забеспокоился из-за Зеленского: в России озвучили причины
23:56
Появилось видео с российской "гуманитаркой" для боевиков ДНР-ЛНР
23:28
Разорвана в клочья: Путина подловили на новой лжи об Украине
22:58
Снайпер боевиков убил двух бойцов ВСУ: подробности трагедии
22:47
Welcome to Ukraine, школота: Забужко поставила сеть на уши метким диагнозом Украине
22:17
Весь город в дыму: стало известно о серьезном ЧП в оккупированном Крыму
21:58
Под Радой поймали дезертира с гранатой: подробности скандала
21:52
"Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала освободить Вышинского
21:50
Эксперт заявил о незаконном участии Куницкого в выборах: документ
21:43
В Борисполе на взятках погорели местные топ-чиновники: фото и видео
21:38
СМИ раскрыли "сетку" экс-регионалки Засухи в пользу Дубинского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путин всерьез забеспокоился из-за Зеленского: в России озвучили причины

пятница, 19 июля 2019, 23:59
переглянути новину українською

Руководство Российской Федерации всерьез встревожено тем, что президент Украины Владимир Зеленский способен решить проблему Донбасса и реформировать Украину.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" выразил российский оппозиционер Константин Боровой.

Он отметил, что главная цель Кремля – "создание нестабильности в Украине".

"В таких условиях сохраняются возможность и инструменты для нецивилизованного воздействия на политическую систему Украины. Это и есть проявление того, что называется "гибридная война" – она продолжается", - убежден он.

При этом он отмечает, что намерение Зеленского "решать проблему Донбасса" очень волнует Россию – "военных, силовиков".

"Они понимают, что это не только желание, но и, что самое опасное, – возможность решить эту проблему. Она решается очень быстро", - говорит Боровой.

По его словам, для этого Зеленскому нужно "выиграть" Раду и провести реформы в Украине.

"Если не удастся (выиграть, - "Апостроф"), конфликт на Донбассе будет продолжаться в форме позиционной войны на территории Украины в ее политическом пространстве", - считает Боровой.

Политик отмечает, что самая главная реформа для Украины – "избавиться от влияния России на политическую систему олигархической политической структуры, которая не приводит к смене власти".

Подробности читайте в материале "Апострофа": Вмешательство России в выборы: у Путина есть более опасный сценарий, чем военный.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Отменить санкции против России в Польше хотят только маргиналы

"Хотелки Запада" и украинская реальность: кто возглавит новое правительство

Торговля людьми: кто управляет обменом пленными на Донбассе

Война, тарифы и борьба с олигархами: чем займется Рада осенью

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: