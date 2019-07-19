Путин всерьез забеспокоился из-за Зеленского: в России озвучили причины

Руководство Российской Федерации всерьез встревожено тем, что президент Украины Владимир Зеленский способен решить проблему Донбасса и реформировать Украину.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" выразил российский оппозиционер Константин Боровой.

Он отметил, что главная цель Кремля – "создание нестабильности в Украине".

"В таких условиях сохраняются возможность и инструменты для нецивилизованного воздействия на политическую систему Украины. Это и есть проявление того, что называется "гибридная война" – она продолжается", - убежден он.

При этом он отмечает, что намерение Зеленского "решать проблему Донбасса" очень волнует Россию – "военных, силовиков".

"Они понимают, что это не только желание, но и, что самое опасное, – возможность решить эту проблему. Она решается очень быстро", - говорит Боровой.

По его словам, для этого Зеленскому нужно "выиграть" Раду и провести реформы в Украине.

"Если не удастся (выиграть, - "Апостроф"), конфликт на Донбассе будет продолжаться в форме позиционной войны на территории Украины в ее политическом пространстве", - считает Боровой.

Политик отмечает, что самая главная реформа для Украины – "избавиться от влияния России на политическую систему олигархической политической структуры, которая не приводит к смене власти".

Подробности читайте в материале "Апострофа": Вмешательство России в выборы: у Путина есть более опасный сценарий, чем военный.

