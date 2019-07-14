Так и манит: в сети показали яркую фотожабу на Зеленского в Одессе

Президент Владимир Зеленский стал героем новой фотожабы в связи со своей инспекцией Черного моря во время рабочей поездки в Одессу, в субботу, 13 июля.

Соответствующую фотожабу опубликовал Остап Біндер в Facebook.

Отметим, что во время поездки в Одессу, Владимир Зеленский отличился несколькими странными заявлениями. В частности, он выдал абсурдный указ, касающийся прекращения проверок лодок и Одесского морского порта на соблюдение экологических норм. В сети отметили, что это негативно скажется на состоянии акватории Черного моря.

Как сообщалось, ранее стало известно, на чьи деньги Зеленский увидел Ниагарский водопад.

Кроме того, подробнее о визите президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, читайте в материале "Апострофа": О чем Зеленский договорился с премьером Канады: главное.