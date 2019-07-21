Лидер партии Зеленского заинтриговал заявлением о своей будущей должности

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключил, что он может занять пост спикера Верховной Рады.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Так, на просьбу журналистов прокомментировать прогнозы о том, что он станет спикером парламента, Разумков ответил: "Все возможно, но об этом еще рано говорить".

По его словам, три месяца назад в стране начались перемены и сейчас проходит "третий тур выборов".

Разумков отметил, что президент Владимир Зеленский понимал, что будет трудно, но не ожидал такого безразличия к исполнению своих обязанностей со стороны парламента, поэтому пришло понимание необходимости глобальных изменений.

Глава партии добавил, что национальная экономика не почувствовала потрясений от того, что проходят досрочные выборы и такую позицию поддерживают международные партнеры.

"15 сентября предстоит вносить новый бюджет на следующий год и логично, если его будет формировать новый парламент", - сказал Разумков.

На вопрос журналистов, когда люди смогут почувствовать изменения, через год или два, и ожидать продолжение той политической позиции по декоммунизации, которую вел предыдущий состав парламента, лидер "Слуги народа" отметил, что изменений надо не ждать, а действовать.

"Относительно декоммунизации, то Конституционный суд сказал свое слово. Но считаем, что инициативу с переименованием надо было отдавать людям. В частности, вынести этот вопрос на местный референдум", - сказал он.

У него также спросили, договаривалась ли партия о поддержке с разными политсилами, в частности с партией Саакашвили, который накануне призвал по спискам голосовать за "Слугу народа".

По словам Разумкова, это не плохо, что их поддерживают другие партии, но об этом никаких договоренностей не велось.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет принципиально использовать исключительно русский язык в публичных выступлениях до тех пор, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.